So tickt Eintracht-Neuzugang Farès Chaibi

Frankfurt. Die Idee ist schon Monate her. Die Gespräche dauerten viele Wochen. Doch erst am vorletzten Tag der sommerlichen Transferperiode hat die Frankfurter Eintracht dann einen ihrer Wunschspieler, Farès Chaibi, endlich verpflichten können. Mit dem Verkauf von Jesper Lindström an die SSC Neapel für 35 Millionen Euro war die Kasse gut genug gefüllt, um den Transfer zu finalisieren. Zehn Millionen Euro haben die Frankfurter für den 20 Jahre alten algerischen Nationalspieler an den FC Toulouse überwiesen. Das ist die dritthöchste Summe, die die Eintracht je für einen neuen Spieler ausgegeben haben. Nur Luka Jovic (22 Millionen Euro an Benfica Lissabon) und Djibril Sow (14 Millionen Euro an Young Boys Bern) waren noch teurer. „Farès wird unser Spiel bereichern“, sagt Sportdirektor Timmo Hardung. „Er wird uns sicher weiterhelfen“, sagt Trainer Dino Toppmöller.