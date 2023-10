Fast alle Lilien fit für Auswärtsspiel gegen Bayern München

Darmstadt. Wenn am Samstag (Anpfiff um 15.30 Uhr) der SV Darmstadt 98 in der Münchner Allianz-Arena beim Rekordmeistern FC Bayern antritt, werden knapp 6000 Fans mit aus Darmstadt anreisen. Ein paar wenige Restkarten sind laut Verein noch bis einschließlich Freitag zu ergattern. Entscheidend für das Auftreten der Lilien wird neben einer stimmgewaltigen Fan-Unterstützung aber vor allem die geschlossene Mannschaftsstärke sein. Und hier kann Trainer Torsten Lieberknecht quasi aus dem Vollen schöpfen, wie er am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz verkündete.