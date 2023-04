FC Augsburg beklagt Blessuren im Abstiegskampf

Augsburg (dpa) - . Der FC Augsburg hat den intensiven Abstiegskampf gegen den VfB Stuttgart mit mehreren Blessuren beendet. Außenverteidiger Iago musste am Freitagabend beim 1:1 in der Fußball-Bundesliga bereits in der ersten Hälfte mit einem bandagierten Oberschenkel vom Platz und droht mit einer Muskelverletzung vorerst auszufallen.