FC Augsburg vor Herzschlagfinale: „Brennen bis aufs Blut“

Augsburgs Manager Stefan Reuter sprach von „enormem Druck“ vor dem Saisonfinale. Der 56-Jährige gibt sich zuversichtlich, dass der FCA trotz der Auswärtsschwäche in den vergangenen Wochen den letzten nötigen Punkt zum Klassenerhalt in Gladbach holt. „Das ist ein Finale. Ich glaube, da ist es nicht ganz so entscheidend, ob zu Hause oder auswärts.“