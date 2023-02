FC Bayern bleibt vorne, Union und Dortmund dran

Die Mainzer gingen in ihren Fastnachtstrikots früh durch Jae-sung Lee (21.) und Karim Onisiwo (24.) scheinbar komfortabel in Führung. Doch Ermedin Demirović (28.) erzielte per Handelfmeter schnell den Anschlusstreffer. Wieder Lee (52.) stellte den Zwei-Tore-Abstand nach der Pause wieder her.