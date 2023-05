FC Bayern mit drei Änderungen: Goretzka und Musiala draußen

Köln (dpa) - . Mit drei Änderungen in der Startelf will Trainer Thomas Tuchel die letzte Meisterchance des FC Bayern München nutzen. Für das letzte Saisonspiel beim 1. FC Köln rücken gegenüber dem 1:3 in der Vorwoche gegen RB Leipzig Dayot Upamecano, Ryan Gravenberch und Leroy Sané ins Team.