FC Bayern ohne Choupo-Moting gegen Leverkusen

Er hoffe, dass Choupo-Moting in der kommenden Woche wieder belastbar sei, sagte der Bayern-Coach. Nach der Länderspielpause will er den 33-Jährigen im Topspiel gegen Borussia Dortmund wieder im Kader haben. Doch zuerst gehe es darum, Leverkusen zu besiegen, sagte Nagelsmann. Der Vorsprung von zwei Punkten in der Tabelle sei „zu wenig, um uns zurückzulehnen“.