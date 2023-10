FC Bayern ohne Goretzka: Nationalspieler bricht sich Hand

Der Mittelfeldspieler wurde operiert und wird den Münchnern im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag bei Galatasaray Istanbul und in den folgenden Partien fehlen. Eine genaue Ausfallzeit nannte der Club nicht. Goretzka war in der Auswärtspartie am Samstag in der 75. Minute ausgewechselt worden, zuvor hatte er das 2:0 von Harry Kane vorbereitet und das 3:1 selbst erzielt.