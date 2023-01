FC Bayern und Leipzig vor Rückrundenstart in Torlaune

Manuel Neuer fehlt wegen seines Beinbruchs lange. „Stand jetzt“, so Nagelsmann, stehe in Leipzig Ulreich im Tor. Aber er wisse auch nicht, was im Laufe der Woche noch passiere. „Sven Ulreich ist ein sehr, sehr guter Torwart, aber es wird auf uns drauf ankommen, wie sehr wir ihn fordern. Denn er ist eben auch kein Manuel Neuer“, sagte der neue RB-Geschäftsführer Max Eberl bei Bild TV. „Wenn Bayern die komplette Leistung abruft, kann ihnen in der Bundesliga aktuell keiner das Wasser reichen. Aber wenn sie schwächeln, dann wollen wir da sein.“