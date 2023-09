FC-Fehlstart perfekt, aber Baumgart bleibt beim Spielstil

Der 51-Jährige betonte einmal mehr, dass er an seinem Spielstil mit offensivem Fußball trotz des Fehlstarts mit Platz 15 beibehalten will. In Bremen war seine Elf lange Zeit optisch überlegen, bekam in der zweiten Hälfte aber nichts mehr hin. „Wir werden Antworten finden müssen, und wir werden uns auch die Frage stellen müssen, warum Bremen in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen ist. Das hat ja einen Grund“, äußerte sich Baumgart durchaus selbstkritisch.