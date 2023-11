FCB-Chef Hainer: Neuer in Topform auch beim DFB Nummer eins

Der Schlussmann war Ende Oktober 323 Tage nach seinem Ski-Unfall mit dem schweren Unterschenkelbruch in die Startelf des FC Bayern zurückgekehrt. Mit Blick auf eine Verlängerung des im nächsten Sommer auslaufenden Vertrags von Neuer warb Hainer um Geduld. „Wenn sich alles so weiterentwickelt wie zuletzt, spricht nichts dagegen. Wir geben Neuer aber jetzt erstmal die Zeit, und dann wird sich die sportliche Leitung in aller Ruhe mit ihm zusammensetzen“, sagte der Vereinspräsident.