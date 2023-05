FCK in Karlsruhe: Derby um den siebten Platz

Kaiserslautern. Der Siebte gegen den Zehnten. Ein Treffen am vorletzten Spieltag im tabellarischen Niemandsland ohne Sorgen und Träume. Unter normalen Umständen also ein Spiel, das wohl kaum eines zweiten Blickes würdig wäre. Aber was ist beim 1. FC Kaiserslautern dieser Tage schon normal. So ist es eben nicht einfach der Siebte gegen den Zehnten - am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) wartet für den FCK schließlich die Fahrt zum Rivalen nach Karlsruhe. Ein pfälzisch-badisches Derby als letztes Auswärts-Schmankerl einer aufregenden Saison.