„Feste Säule“: Freiburg verlängert mit Verteidiger Lienhart

Der 26-Jährige stelle „eine feste Säule in unserer Mannschaft dar. Es passt sowohl sportlich als auch menschlich“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Mitteilung der Badener. „Durch seine hohe Qualität und Intelligenz kann er jegliche Position in unseren unterschiedlichen Defensivformationen ausfüllen.“ Wie lange der neue Vertrag läuft, gab der Club wie gewohnt nicht bekannt.