Fischer will mit Union weiter Großes schaffen

Union reist von Donnerstag bis Sonntag in ein Kurz-Camp nach Bad Saarow. Das große Trainingslager findet vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel in Österreich statt. Das erste Pflichtspiel ist das Pokalduell beim Regionalligisten Astoria Walldorf am 13. August. Zum Bundesliga-Auftakt kommt der FSV Mainz 05 am 19. oder 20. August ins Stadion an der Alten Försterei.