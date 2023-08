Fix: Eintracht Frankfurt holt Algerier Chaibi

Der 20 Jahre alte offensive Mittelfeldakteur hat einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Für Chaibi sollen die Hessen rund zehn Millionen Euro Ablöse bezahlt haben. Beim französischen Erstligisten kam der im französischen Lyon geborene Chaibi in der letzten Saison in 41 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er acht Tore erzielte.