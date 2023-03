Fix: FC Bayern feuert Nagelsmann, Tuchel übernimmt

Am Montag wird Tuchel das erste Training an der Säbener Straße leiten. Bereits am Donnerstagabend hatten mehrere Medien darüber berichtet, dass sich die Bayern und Nagelsmann trennen - und Tuchel als Nachfolger kommt. „Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison infrage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert”, begründete Vorstandschef Oliver Kahn den Trainer-Hammer in einer Vereinsmitteilung. Zu der Personalentscheidung seien Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Abstimmung mit Präsident Herbert Hainer gekommen, hieß es weiter.