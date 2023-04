Fix: Hertha trennt sich von Schwarz - Dardai übernimmt

Zuvor hatten Sky, „Bild“, „Kicker“ und Sport1 von der Trennung von Schwarz zwei Tage nach der bitteren 2:5-Niederlage am Freitagabend beim bis dato Tabellenletzten FC Schalke 04 berichtet. Durch die Niederlage war Hertha am 28. Spieltag auf Rang 18 gerutscht. Nur fünf Siege schafften die Berliner insgesamt unter Schwarz' Führung in der Liga seit vergangenem Sommer, 16 Niederlagen kassierte die Mannschaft.