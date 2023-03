Fix: Bayern trennt sich von Nagelsmann - Tuchel kommt

Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich fand schon Stunden zuvor ruhmreiche Abschiedsworte. „Ich kann nur sagen, dass Julian Nagelsmann ein überragender Trainer ist. Ich würde sagen, dass er locker in den Top 3 meiner besten Trainer ist“, sagte der 28-Jährige in Frankfurt bei der Nationalmannschaft. Das Geschehen in München überstrahlte auch die Vorbereitung der DFB-Auswahl auf das Länderspiel am Samstag gegen Peru. „Es wird nicht so sein, dass das alle beflügelt“, sagte Bundestrainer Hansi Flick.