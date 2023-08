Flick: EM-Kandidaten in Bremen, Leverkusen und Barcelona

Nach den jüngsten Rückschlägen der Nationalmannschaft weiß Flick, wie wichtig seine nächste Nominierungsrunde für die Länderspiele am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich ist. Die Kandidaten für die Heim-EM im kommenden Sommer stehen ab sofort unter noch genauerer Beobachtung durch Flick und sein Trainerteam.