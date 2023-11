Forsche BVB-Töne vor dem Liga-Gipfel: „Wird mal wieder Zeit“

Das überraschende Aus des FC Bayern im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Saarbrücken wird nach Einschätzung von Nico Schlotterbeck jedoch keinen großen Einfluss auf den Liga-Hit haben. „Die Bayern wollen immer gewinnen und kommen gefühlt jede Woche mit Wut im Bauch, so wie sie spielen. Ich glaube, das Ergebnis in Saarbrücken täuscht darüber hinweg, was für eine Qualität sie haben. Wir unterschätzen sie auf jeden Fall nicht und werden probieren, dagegenzuhalten“, sagte der Abwehrspieler in einem Sky-Interview.