Frankfurt: Kaum noch Hoffnung auf internationalen Liga-Platz

„Wenn du die Ergebnisse nicht so lieferst, reicht’s halt einfach auch nicht für Europa in der Liga“, stellte Sportvorstand Markus Krösche fest. Torwart Kevin Trapp hält die Qualifikation über die Liga ebenfalls nicht für wahrscheinlich, sagte aber auch: „Im Fußball ist schon so viel passiert. Also, wieso soll es nicht nächste Woche doch noch irgendwie funktionieren?“