Frankfurt kein Partyschreck: Köln nach 3:0 in Feierlaune

„Köln war in beiden Strafräumen besser in Standardsituationen. Wir waren oft in aussichtsreichen Situationen, aber die Entscheidungen waren nicht gut genug“, sagte Glasner im Streamingdienst DAZN. „Ich bin richtig sauer auf uns“, ergänzte der Österreicher und sprach vom ungewohnten Gefühl einer Niederlage.