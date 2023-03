Frankfurter „Fußballgott” Alex Meier wird Jugend-Cheftrainer

Mit Sebastian Haag folgt der U16-Trainer seiner Mannschaft und wird U17-Cheftrainer. Bei der U15 wird zur Spielzeit 2023/24 Duarte Saloio an der Seitenlinie stehen, der in dieser Saison als U14-Trainer tätig ist. Auch Okan Gündüz rückt einen Ausbildungsjahrgang auf. Der 29-Jährige geht im Sommer in seine fünfte Trainer-Spielzeit am Riederwald und übernimmt seine aktuellen Schützlinge auch in der U14.