Frankfurts Hellmann wechselt nicht nach München

Offenbar will die Eintracht ihrem Vorstandssprecher einen neuen Vertrag anbieten, um ihn zu halten. Der Vertrag von Hellmann bei der Eintracht läuft noch bis 2027. Der Jurist will den Medienberichten zufolge noch vor der DFL-Mitgliederversammlung am 24. Mai über seine Zukunft entscheiden. Dann stimmen die 36 Profi-Clubs über den Einstieg eines Investors bei der DFL ab.