Frans wer? Bayern-Newcomer Krätzig verblüfft sogar Klopp

Sein fulminanter 20-Meter-Schuss in den Winkel war unhaltbar für Liverpools Torwart Alisson und krönte das Sieben-Tore-Spektakel beider Mannschaften. Seine Glanztat schilderte der gebürtige Nürnberger so: „Ich habe gedacht, einfach drauf, entweder fliegt der Ball in den Himmel oder in den Knick. Diesmal ging er zum Glück so rein.“