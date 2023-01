Freiburg hofft vor Topspiel auf Einsatz von Grifo

Der Trainer legte sich bereits fest, dass im Topspiel gegen die Eintracht in der Verteidigung Philipp Lienhart wieder von Beginn an auflaufen wird. Nachdem der Österreicher wegen Wadenproblemen große Teile der Vorbereitung verpasst hatte, sei er wieder vollständig fit. Er hätte auch schon in Wolfsburg in der Startelf stehen können, erklärte Streich. Er habe sich aber „aus Überzeugung“ für Manuel Gulde im Abwehrzentrum entschieden, weil „Leistung, Kontinuität und Loyalität“ belohnt werden müssten. Lienhart war eingewechselt worden.