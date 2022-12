Freiburg mit Remis gegen Bern in die Weihnachtspause

Nach Abpfiff ging es für die SC-Profis in den Weihnachtsurlaub. Zum Trainingsauftakt am 2. Januar werden dann auch die Freiburger WM-Fahrer zurückerwartet. Vom 4. bis 14. Januar bereitet sich das Team von Trainer Christian Streich in Sotogrande auf die Fortsetzung der Bundesliga-Saison vor. Im Trainingslager in Spanien sind auch zwei weitere Testspiele geplant. Informationen hierzu folgen.