Freiburg schöpft Kraft für die „Brocken“ West Ham und Bayern

Freiburg (dpa) - . Der SC Freiburg geht nach dem hart erkämpften 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Augsburg mit neuem Selbstvertrauen in die schwierigen Partien, die in dieser Woche noch warten. „Wir haben jetzt noch zwei Brocken vor uns vor der Länderspielpause“, sagte Abwehrchef Matthias Ginter mit Blick auf die Europa-League-Partie gegen West Ham United am Donnerstag und das Spiel in der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München am Sonntag.