Freiburg-Trainer Streich schwärmt von Grifo

Grifo habe „auch gelernt, dass er, auch wenn er nicht beginnt, trotzdem wichtig ist“, lobte der Trainer. In dieser Saison ist der 30-Jährige aber fast immer Stammspieler, hat in 25 Spielen 13 Tore erzielt und steht auch gegen die Bayern in der Startelf. „Wunderbar, dass er in unserer Familie ist“, sagte Streich.