Freiburg zweimal 2:2 gegen Straßburg

Die aktuell beste Besetzung der Freiburger trat im zweiten Spiel an und geriet nach einer Ecke durch einen Kopfball von Lucas Perrin (4. Minute) früh in Rückstand. Nach einem Pass von Vincenzo Grifo glich Lukas Kübler (21.) aus. Merlin Rühl (26.) traf nach Doppelpass mit Michael Gregoritsch zum 2:1. In der zweiten Hälfte köpfte Gerzino Nyamsi (80.) das 2:2.