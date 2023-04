Freigestellter Hertha-Trainer Schwarz dankt Fans per Brief

So wünscht Schwarz seinem früheren Verein und seinem Nachfolger viel Erfolg in den letzten sechs Spielen dieser Spielzeit. „Ich gehe nicht im Bösen. Im Gegenteil. Ich drücke die Daumen, dass unser Team in den letzten Spielen noch die Punkte holen kann, die nötig sind, um in der Liga zu bleiben“, schreibt Schwarz und appelliert an die Anhänger: „Dafür wird es weiterhin eure volle Unterstützung brauchen, die immer fantastisch war. Wenn auch zukünftig alle an einem Strang ziehen, ist vieles noch möglich. Auch der Klassenverbleib. Ihr hättet ihn auf jeden Fall verdient.“