Freund hat „Bock“ auf Top-Secret-Mission FC Bayern

In seiner Heimatstadt arbeitet Freund seit 2015 als Sportdirektor. Dass er seine Tätigkeit in Österreich vorzeitig beendet, hätte er selbst nicht gedacht. Nach seiner Absage an den FC Chelsea im vergangenen Jahr, habe er beschlossen, „mich für die nächsten zwei, drei Jahre mit nichts anderem zu beschäftigen als mit Red Bull Salzburg“, sagte Freund rückblickend. „Das war so bis zu diesem Zeitpunkt, bis der FC Bayern München sich bei mir gemeldet hat.“