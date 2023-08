FSV Mainz 05 verpflichtet Marco Richter von Hertha BSC

Mainz. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich für die laufende Bundesliga-Saison in der Offensive verstärkt. Marco Richter wechselt von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC zu den Rheinhessen. Wie die 05er am Dienstagnachmittag verkündeten, habe der 25-Jährige einen „langfristigen Vertrag“ am Bruchweg unterschrieben. Genauere Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Verein nicht.