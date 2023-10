Füllkrug begrüßt BVB-Rückholaktion: „Finde es klasse“

Der Anpfiff der Partie gegen Mexiko erfolgt nach deutscher Zeit am Mittwoch um 2.00 Uhr in Philadelphia. Der BVB eröffnet aber schon am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen den 8. Bundesliga-Spieltag. Für seine vier Akteure Füllkrug, Mats Hummels, Julian Brandt und Niklas Süle hat die Borussia darum ein Flugzeug gechartert, damit sie schon am Mittwochnachmittag wieder in Dortmund sind. Der DFB-Tross landet dagegen erst am Donnerstagmorgen wieder in Frankfurt.