Füllkrug vor Werder-Rückkehr: Comeback gegen die Hertha

Damit dürfte Füllkrug in der Partie bei Schlusslicht Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder eine Rolle in den Planungen von Trainer Ole Werner spielen. Beim 1:2 (0:0) gegen den SC Freiburg am Sonntag war der Angreifer, der bislang 16 Ligatreffer erzielte, wegen Beschwerden an der Wade ausgefallen. Maximilian Philipp vertrat den 30-Jährigen und traf gegen Ex-Club Freiburg.