Füllkrug zu BVB-Wechsel: „Brenne auf die Aufgaben“

Der am Donnerstag perfekt gemachte Transfer birgt für ihn allerdings auch ein gewisses Risiko. In Sébastien Haller und Super-Talent Youssoufa Moukoko hat er beim BVB starke Konkurrenz im Angriffszentrum. Im Normalfall ist dort in Dortmund nur Platz für einen Stürmer. Bei Werder Bremen, wo er in der vergangenen Spielzeit 16 Tore in der Bundesliga erzielte, war Füllkrug gesetzt. Beim BVB muss er sich erst einmal durchsetzen.