Funkel sieht Glasner als prägenden Eintracht-Trainer

Bisher haben weder die Eintracht noch Glasner mitgeteilt, wie es ab der neuen Saison weitergeht. „Ich bin jetzt im Tunnel. Alles, was vor dem Tunnel war, interessiert mich überhaupt nicht. Alles, was links und rechts ist, sehe ich nicht, weil da der Tunnel ist“, sagte Glasner, als sein Abgang publik wurde. Im Vorjahr hatte er mit der Eintracht die Europa League gewonnen. Für die kommende Spielzeit steht fest, dass die Eintracht wieder international spielt. Offen ist, ob man als Pokalsieger in die Europa League einzieht oder als Verlierer des Endspiels über Ligaplatz sieben in der Conference League antritt.