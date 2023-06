Fußballer von Mainz 05: Mit Rangnick und Haaland zur EM?

05-Verteidiger Andreas Hanche-Olsen braucht dagegen mit Norwegen in den Heimspielen gegen Schottland (17. Juni) und Zypern (20. Juni) in Oslo dringend Punkte, nachdem sie in den ersten Qualifikationsspielen in Georgen (1:1) und Spanien (0:3) erst einen Zähler erbeuteten. Immerhin könnte Superstar Erling Haaland der Mannschaft als frischgebackener Champions-League-Sieger helfen. Der Torjäger tritt an diesem Samstag mit Manchester City im Finale gegen Inter Mailand an, will sein Heimatland dann zur EM schießen.