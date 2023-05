Fußballgott „für immer“: Petersens perfekter Ausstand

„Alle Spieler sollen sich ein Beispiel an Nils nehmen. Er ist ein Vorbild. Es ist nicht immer nur der eine Weg, den es gibt. Das ist alles kein Zufall. Alle lieben den Nils“, sagte Streich über Petersen, der nach komplizierten sportlichen Monaten doch noch sein erstes Saisontor schoss - und das am 33. Spieltag im Kampf um die erstmalige Freiburger Teilnahme an der Champions League. Schon vor Anpfiff wurden Petersen und Jonathan Schmid emotional verabschiedet, doch so richtig kitschig wurde die Szenerie erst mit den Geschehnissen im Spiel.