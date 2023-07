„Geborener Siegertyp“: Can wird neuer BVB-Kapitän

Mittelfeldspieler Can spielt seit Januar 2020 für den Fußball-Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet. In der vergangenen Woche hatte er seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Sein Stellvertreter wird Torwart Gregor Kobel, dritter Kapitän ist Niklas Süle. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler gehört wie Sébastien Haller, Julian Brandt und Reus dem Mannschaftsrat an. Der langjährige Kapitän Reus war in diesem Sommer von seinem Amt als Spielführer zurückgetreten.