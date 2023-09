Gegenseitige Verehrung: Alonso und Schmidt bewundern sich

Kurz vor der Pressekonferenz schenkte er Alonso seine im Sommer selbst verfasste Biografie mit dem Titel „Unkaputtbar“. Alonso bedankte sich und versprach: „Ich werde es lesen.“ Das Geheimnis seiner Bewunderung für Schmidt: Alonso will als Trainer nicht für seine Erfolge als Spieler gehuldigt werden. Er sieht sich als Lehrling am Beginn einer zweiten, ganz neuen Laufbahn. „Ich bin noch neu als Trainer“, sagte er. Deshalb sei es schön, „von einem Trainer mit Erfahrung zu lernen.“ Immerhin stand Schmidt in den unterschiedlichen Ligen 592 Mal an der Seitenlinie, Alonso erst 142 Mal.