Geht Mainz 05 nach Weiper-Ausfall auf Stürmersuche?

Nicht aber die Spieler, die gesund sind und trainieren. Svensson berichtet von einer „sehr, sehr guten Trainingswoche“ vor einem Duell mit einer Mannschaft, die das gleiche Ziel verfolgt wie die 05er: „Wir wollen den ersten Sieg, Augsburg will den ersten Sieg. Das wird ein kampfbetontes, hochintensives Spiel mit Emotionen. Du musst diesen Fight annehmen und dagegenhalten.“ Und: „Wir wissen, dass wir immer am Limit spielen müssen, um in dieser engen Liga erfolgreich zu sein.“ Gefährlich sei die aktuelle Situation nicht. Unzufriedenstellend natürlich schon. „Gefährlich wird es erst, wenn die Energie nicht mehr da ist und die Gruppe nicht mehr umsetzt, was wir vorgeben und wofür Mainz 05 steht.“ Da sieht Svensson nicht. „Wir machen uns viele Gedanken über alles und vor allem darüber, wie wir effektiver und erfolgreicher sein können. Und wir wissen, dass es immer nur als Gruppe funktioniert. Egal, ob donnerstags auf dem Trainingsplatz oder Samstag um 15.30 Uhr.“ Klar ist aber auch: Ein Erfolgserlebnis am Samstagnachmittag würde vieles deutlich vereinfachen.