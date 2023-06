Geplatzte Eintracht-Pokalparty kostet über eine Million Euro

Diese fiel aber bekanntermaßen wegen der 0:2-Niederlage der Eintracht im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig ins Wasser - und trotzdem bleiben die Stadt Frankfurt, und auch die Eintracht auf hohen Kisten sitzen. Wie die „Hessenschau“ am Montag berichtet, waren 1,5 Millionen Euro für die Massenfeier auf dem Römerberg, dem Paulsplatz und am Mainkai sowie für den Autokorso durch die Stadt ursprünglich angesetzt, insgesamt 1,3 Millionen müssen nun trotzdem bezahlt werden. Denn die Party musste so oder so vorbereitet werden, die zuständige Veranstalter-Firma habe damit nicht bis nach dem Schlusspfiff am Samstagabend warten können.