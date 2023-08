Eintracht: Sow-Wechsel perfekt, Gerücht um Muani und PSG

Perfekt ist der Wechsel von Djibril Sow (26) zum FC Sevilla, das wurde am Freitagabend offiziell bestätigt. Die Eintracht erhält eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro, die sich inklusive Bonuszahlungen auf 15 Millionen Euro erhöhen kann. Sow war vor vier Jahren von Young Boys Bern nach Frankfurt gekommen. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche: „In den vergangenen Jahren war Djibril Sow ein wichtiger Spieler für Eintracht Frankfurt. Er hatte einen großen Anteil am Erfolg und hat sich jederzeit in den Dienst des Klubs gestellt. Seinem Wechselwunsch nach vier Jahren bei der Eintracht haben wir daher ein Jahr vor dem Ende seiner Vertragslaufzeit entsprochen.“