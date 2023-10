Gladbach-Sportchef Virkus: „Gedacht, dass wir weiter sind“

Doch auch Trainer Gerardo Seoane war mit der Leistung bei der „verdienten Niederlage“ unzufrieden. „In der ersten Halbzeit haben uns alle Facetten des Spiels gefehlt“, sagte der Schweizer: „Sei es taktisch im Anlaufen, sei es von der Intensität in den Zweikämpfen, sei es von der Ballsicherheit.“ Nach der Pause sei es zwar etwas besser gewesen, „aber wenn du so eine erste Halbzeit spielst, wirst du am Schluss nicht belohnt.“