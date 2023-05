Glasner: Achter Platz wäre für SGE „nicht zufriedenstellend“

Frankfurt. Noch einmal 50 000 Zuschauer, noch einmal eine ausverkaufte Arena, da könnte bei Oliver Glasner vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg durchaus Wehmut aufkommen. „Es ist eine einzigartige Stimmung in unserem Stadion, die beste in Deutschland“, sagt der scheidende Trainer der Frankfurter Eintracht, „aber ich habe noch keine Zeit, wehmütig zu sein, ich bin noch im Tunnel.“ Freilich, wenn am Samstag die Eintracht-Hymne ertönt, für ihn zum letzten Mal, könnte Glasner sich vielleicht doch ein Tränchen aus den Augenwinkeln wischen. „Aber ich hoffe, dass die große Wehmut dann in zwei Wochen auf dem Römer aufkommt“, sagt er, „dann mit dem Pokal in den Händen.“