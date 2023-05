Glasner-Aus vor Pokalfinale? Krisensitzung bei der Eintracht

Glasner hat bei der Eintracht eigentlich noch einen bis 2024 datierten Vertrag. Sein Wutausbruch nach der 1:3-Niederlage in Hoffenheim am Samstag hat wohl aber das Fass zum Überlaufen gebracht. Vorstandssprecher Axel Hellmann kritisierte den Coach für dessen Auftritt, und betonte, dass man sich vereinsintern nun mit der Frage beschäftigen müsse, „ob wir in einer Form sind, die zukunftsweisend ist”.