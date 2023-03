Glasner gibt Borré Garantie – Keine Eile bei eigener Zukunft

Frankfurt. 120 Minuten großes Kino, zwei Stunden Emotionen, Leidenschaft, Gänsehaut pur – die Frankfurter Eintracht, in diesem Fall „Warner Brothers“, die in erster Linie für die Umsetzung verantwortlich zeichnen, hat zum zweiten Mal einen Kinofilm vorgestellt. Nach dem großen Erfolg im Jahr 2019, als die Dokumentation „Die Rückkehr des Pokals“ über den DFB-Pokalsieg deutschlandweit über 300.000 Besucher in die Kinos lockte, wurde auch der Gewinn der UEFA Europa League im vergangenen Jahr verfilmt. Nach der Premiere im Frankfurter CineStar Metropolis waren alle Zuschauer begeistert. Besonders die enge Verbindung zwischen der Leidenschaft der Fans und der Begeisterung der Mannschaft, die schließlich zum Erfolg geführt haben, wurde in beeindruckender Art und Weise herausgearbeitet. „Für alle, die es mit der Eintracht halten, ist das ein Pflichtfilm“, sagte Trainer Oliver Glasner, „unsere Europa-Reise ist in meinem Herzen eingebrannt.“ Ab Montag, den 23. März, startet der Film in 71 Kinos bundesweit, von Hamburg bis Potsdam, von Wilhelmshaven bis Karlsruhe, übrigens auch in Offenbach, Wiesbaden und Mainz.