Glasner hofft in Dortmund auf Eintracht-Trendwende

Die personelle Situation sie freilich gerade etwas „tricky“, beschrieb er den Notstand in der abwehrenden Abteilung. Mit Hrvoje Smolcic, Kristijan Jakic, Philipp Max und Evan Ndicka fallen gleich vier Spieler für die hinter Reihe aus. Ndicka plagt sich mit Hüftproblemen, laut Glasner sei an einen Einsatz nicht zu denken. Neben „Libero“ Makoto Hasebe werden Tuta und Christopher Lenz verteidigen. Dass es günstigere Zeitpunkte geben könnte, um in Dortmund zu spielen, ist allen Frankfurtern klar. „Der BVB spielt um die Meisterschaft, da werden sie alles in die Waagschale werfen“, glaubt der Eintracht-Coach. Die Vorzeichen sprechen nahezu alle für die Gastgeber. Der BVB hat zuhause achtmal in Folge gewonnen, die Eintracht wartet schon bald ein halbes Jahr auf einen Auswärtssieg (am 5.11. in Augsburg). Überhaupt haben die Frankfurter in dieser Saison nur zweimal in der Fremde gewonnen. Auch die persönliche Bilanz des Trainers ist niederschmetternd. Glasner hat noch nie gegen Dortmund gewonnen, sieben Spiele, sieben Niederlagen. „Es wird Zeit diese Bilanz zu verbessern“, sagt er, „und für uns wird es Zeit auswärts mal wieder einen Sieg einzufahren.“