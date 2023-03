Glasner räumt England-Anfragen ein: „Ich habe abgesagt“

Der 48 Jahre alte Glasner wechselte 2019 vom Linzer ASK in die Fußball-Bundesliga. Den VfL Wolfsburg führte er 2021 in die Champions League, Eintracht Frankfurt ein Jahr später zum Gewinn der Europa League. „In den vergangenen sechs Jahren bin ich in Österreich in der Zweiten Liga Meister geworden, es folgten Europa-League- und Champions-League-Quali, dann wieder Europa-League-Quali, dann Champions League, noch einmal Champions League und dann der Europa-League-Titel. Mein Job macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß – vielleicht mache ich mir deshalb so wenig Gedanken darüber, was vielleicht irgendwann mal kommt“, sagte er.